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Садальский раскритиковал Малышеву после слов о «детях-кретинах»

Актер считает, что телеведущей не ведом язык Толстого и Чехова.

Садальский раскритиковал Малышеву после слов о «детях-кретинах»
Садальский нелестно отозвался о Малышевой/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram нелестно отозвался о телеведущей Елене Малышевой. Он напомнил ее предыдущее спорное высказывание: «Природа истребляет женщин после 50 лет с помощью ожирения», которое было не совсем уместным.

Как считает Садальский, лучше бы в своей программе телеведущая сказала, на ком лежит вина за растущее количество больных детей. Он посоветовал ей заглянуть в Думу, где, как он уверен, есть люди с патологиями развития. Как сказал актер, деньги меняют сознание слуг народа и у них появляется чувство вседозволенности.

«Язык Толстого и Чехова Леночке не ведом», — подколол телеведущую Садальский.

Отметим, что в своей программе «Жить здорово!» Малышева захотела обсудить тему «Откуда берутся кретины». Под этим словом она подразумевала детей с ментальными нарушениями. После эфира на телезвезду набросились с критикой. Многие посчитали, что она перегнула палку. Некоторые звезды, включая модель Наталью Водянову, отметили, что Малышева не должна была так отзываться о детях. Кстати, телеведущая уже не в первый раз попадает под шквал критики. Все помнят так называемый «танец матки» в исполнении подруги ведущей Светланы Галки на ее программе. Многие посчитали его совсем неуместным во время эфира, где обсуждалась животрепещущая тема женского здоровья.

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Тэги:

Елена МалышеваСветлана ГалкаСтанислав Садальский
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Садальский раскритиковал Малышеву после слов о «детях-кретинах»
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