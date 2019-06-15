Многодетная Наталья Водянова высказалась о шоу Малышевой про «детей-кретинов»

В двух браках у Натальи Водяновой родилось пятеро детей, а ее младшая сестра Оксана страдает тяжелой формой аутизма. Неудивительно, что супермодель по-настоящему возмутил выпуск «Жить здорово!», в котором шла речь о детях с ментальными проблемами.

Своими эмоциями после просмотра шоу Елены Малышевой супермодель поделилась в Instagram. Наталья опубликовала фрагмент передачи, в котором закадровый голос произносит: «Откуда берутся кретины? Почему дети могут не оправдать надежд родителей?»

От имени ее благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Водяноваа заявила, что подобные высказывания в отношении людей оскорбительны и недопустимы по этическим соображениям. Она отметила, что много лет поддерживает семьи, где есть малыши с особенностями развития. Таким детям необходимо помогать вести нормальную жизнь, изменив, прежде всего, отношение к ним общества. Но использованная Малышевой терминология делает эту работу бессмысленной.

«Любой человек в личном общении не имеет права оскорблять другого по состоянию здоровья или нарушению в развитии», – пишет Водянова.

Напомним, сама телеведущая отказалась отвечать на вопросы о скандальном выпуске ее программы и призвала посмотреть шоу всех, кто его еще не видел.