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Малышева ответила на критику передачи о «детях-кретинах»

Телеведущая призвала посмотреть ее шоу тех, кто этого не сделал, а не судить о нем огульно.

Малышева ответила на критику передачи о «детях-кретинах»
Елена Малышева . Фото: globallookpress.com

На Елену Малышеву обрушился шквал критики, когда в очередном выпуске ее шоу «Жить здорово!» зрители увидели заставки «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся дети-кретины». Общественность посчитала подобные фразы оскорбительными и недопустимыми по отношению к детям с умственными расстройствами.

Телеведущая по-своему отреагировала на поднявшийся скандал. Отвечать на вопросы связавшихся с ней журналистов она отказалась. Но пообещала, что непременно сделает это, как только репортеры ознакомятся с самим выпуском передачи.

«Пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» – цитирует Малышеву агентство RNS.

Отметим, «обидными и ругательными» считает заставки «Жить здорово!» и главный детский психолог Москвы Анна Портнова. По ее словам, подобные термины использовались сорок лет назад, сейчас же диагнозов «кретин» и «идиот» просто нет в международной классификации ментальных болезней.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, вместо этого в отношении детей с умственной отсталостью применяется градация по степеням – от легкой степени отсталости до глубокой.

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Елена МалышеваЕлена Малышева последние новостипрограмма "Жить здорово!"
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Малышева ответила на критику передачи о «детях-кретинах»
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