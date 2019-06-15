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Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» напомнила о «летних моментах»

Катя Старшова опубликовала новый снимок в Instagram.

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» напомнила о «летних моментах»
Катя Старшова. Фото: instagram.com/ekstarshova/

На Катю Старшова, исполнившую роль младшей дочки Васнецовых Пуговки, в Instagram подписано 104 тысячи человек. Несмотря на то, что последняя серия сериала вышла 7 лет назад, поклонники до сих пор помнят юную актрису. Фолловеры следят за жизнью Кати и общаются с ней в комментариях.

Так, 17-летняя девушка опубликовала новый снимок с распущенными волосами и счастливой улыбкой, напомнив подписчикам о том, что лето в разгаре.

«Summer time», – подписала Катя Старшова снимок, что в переводе с английского обозначает «летнее время». Поклонники заметили, что Summertime sadness называется одна из песен американской певицы Ланы Дель Рей.

«Счастливый ребёнок»; «А тебе точно не 14?»; «Как выросла Пуговка», – прокомментировали подписчики Кати Старшовой.

Напомним, Катя Старшова после успеха в сериале «Папины дочки» решила не становиться актрисой. Девушка несколько лет занималась фигурным катанием. У Кати Старшовой есть парень, отношения с которым девушка не скрывает. Звезда «Папиных дочек» признавалась, что встретила любовь и счастлива в этих отношениях.

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Повзрослевшая Пуговкасериал "Папины дочки"Фото Катя Старшова
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Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» напомнила о «летних моментах»
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