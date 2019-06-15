«Слышит только то, что ей нужно»: продюсер Лободы рассказала о подопечной

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram опубликовала совместную фотографию с исполнительницей. На кадре можно увидеть, как она что-то объясняет звезде, которая ее внимательно слушает.

«Умеет слышать, как никто, но слышит только то, что ей нужно», — заявила Нателла Крапивина и поставила смайлик. В хештегах она написала: «Все люди, как люди». Это, как известно, слова из известной песни Светланы Лободы «Суперзвезда». Судя по всему, Крапивина в шуточной манере намекнула на «манию величия» у своей подопечной.

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Нателла Крапивина с 2010 года сотрудничает со Светланой Лободой. По ее словам, исполнительница сегодня единственная певица на украинской сцене, которая способна на любые, самые неожиданные эксперименты.

Отметим, что Светлана Лобода была одной из наставниц нашумевшего проекта «Голос. Дети», в котором, как известно, изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Позже победа девочки была аннулирована. Именно яркая исполнительница была наставницей дочери Алсу. После разразившегося скандала Нателла Крапивина говорила, что ей есть много что рассказать о шоу, но она предпочтет этого не делать. При этом продюсер заметила, что для Светланы Лободы участие в данном проекте закончено навсегда.