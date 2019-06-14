НОВОСТИ

Оксана Воеводина впервые показала сына от короля Малайзии

Российская модель опубликовала в соцсети трогательное фото с младенцем.

Оксана Воеводина впервые показала сына от короля Малайзии
Оксана Воеводина. Фото: globallookpress.com

В ноябре прошлого года «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина стала законной супругой малазийского короля Мухаммада V. Красавица-модель стала мусульманкой и взяла другое имя. Теперь ее зовут Рихана. Подданные оказались недовольны выбором своего монарха, поэтому ему пришлось отречься от престола ради любви.

После замужества и смены вероисповедания Оксана удалила все свои аккаунты в соцсетях. Теперь у нее есть официальный блог в Instagram, который она ведет от нового имени. В нем она делится своими мыслями и фотографиями.

В мае у пары появился наследник. Оксана показала подписчикам трогательное фото пяточек новорожденного сына, а в комментарии призналась, что ее жизнь после этого события полностью переменилась.

«Эта любовь – особенная. Эти чувства – совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое», – написала королева красоты.

Накануне Воеводина опубликовала трогательную фотографию, где она впервые показала малыша полностью. В кадре счастливая мама нежно прикасается к крохе, спящему на подушке. Жена бывшего короля обратилась к фолловерам со словами благодарности за поддержку и поздравления.

«Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети – это смысл жизни», – рассуждает девушка.

Вам может быть интересно:

Бейонсе примерила роскошный золотистый наряд в стиле диснеевской киноадаптации «Король Лев» 66-летний король Таиланда женился на бывшей стюардессе Звезда фильма «Король говорит!» Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе

Тэги:

InstagramМалайзияОксана Воеводина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оксана Воеводина впервые показала сына от короля Малайзии
Интересно?
Поделись с друзьями: