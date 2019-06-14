Оксана Воеводина впервые показала сына от короля Малайзии

В ноябре прошлого года «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина стала законной супругой малазийского короля Мухаммада V. Красавица-модель стала мусульманкой и взяла другое имя. Теперь ее зовут Рихана. Подданные оказались недовольны выбором своего монарха, поэтому ему пришлось отречься от престола ради любви.

После замужества и смены вероисповедания Оксана удалила все свои аккаунты в соцсетях. Теперь у нее есть официальный блог в Instagram, который она ведет от нового имени. В нем она делится своими мыслями и фотографиями.

В мае у пары появился наследник. Оксана показала подписчикам трогательное фото пяточек новорожденного сына, а в комментарии призналась, что ее жизнь после этого события полностью переменилась.

«Эта любовь – особенная. Эти чувства – совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое», – написала королева красоты.

Накануне Воеводина опубликовала трогательную фотографию, где она впервые показала малыша полностью. В кадре счастливая мама нежно прикасается к крохе, спящему на подушке. Жена бывшего короля обратилась к фолловерам со словами благодарности за поддержку и поздравления.