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Харламов смонтировал очередной ролик с Гузеевой и Батрутдиновым

Юморист продолжает сыпать колкостями в адрес телеведущей. Причину подобной любви шоумена никто не знает.

Харламов смонтировал очередной ролик с Гузеевой и Батрутдиновым
Харламов не перестает троллить Гузееву/globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов разместил в Instagram очередной ролик, который посвящен телеведущей и актрисе Ларисе Гузеевой. В нем задействован его друг и товарищ Тимур Батрутдинов. На кадрах можно увидеть Ларису Гузееву, которая говорит: «Знакомитесь с женихом». Далее в нарезке видно, как к сцене идут Гарик Харламов, а за ним Тимур Батрутдинов. В это время Гузеева произносит: «Боже, боже! Позовите охрану!»

Ранее Гарик Харламов размещал видеозапись, где Тимур Батрутдинов находится в студии программы «Давай поженимся!», которую ведет Гузеева. «Ну наконец-то нашли друг друга», – подписал он тогда ролик.

Отметим, что Гарик Харламов уже в течение нескольких месяцев «троллит» Гузееву. Судя по всему, ранее на глаза Гарику попался отрывок одного из выпусков передачи, в которой Гузеева нецензурно выражается.  Найдя это забавным, комик опубликовал ролик в Instagram.

Далеко не все поклонники Гарика Харламова одобряют его колкости в адрес Гузеевой. Некоторые считают, что ему стоит быть повежливее с женщиной старше его.

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Гарик ХарламовЛариса ГузееваТимур Батрутдинов
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Харламов смонтировал очередной ролик с Гузеевой и Батрутдиновым
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