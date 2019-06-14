Харламов смонтировал очередной ролик с Гузеевой и Батрутдиновым

Шоумен Гарик Харламов разместил в Instagram очередной ролик, который посвящен телеведущей и актрисе Ларисе Гузеевой. В нем задействован его друг и товарищ Тимур Батрутдинов. На кадрах можно увидеть Ларису Гузееву, которая говорит: «Знакомитесь с женихом». Далее в нарезке видно, как к сцене идут Гарик Харламов, а за ним Тимур Батрутдинов. В это время Гузеева произносит: «Боже, боже! Позовите охрану!»

Ранее Гарик Харламов размещал видеозапись, где Тимур Батрутдинов находится в студии программы «Давай поженимся!», которую ведет Гузеева. «Ну наконец-то нашли друг друга», – подписал он тогда ролик.

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Отметим, что Гарик Харламов уже в течение нескольких месяцев «троллит» Гузееву. Судя по всему, ранее на глаза Гарику попался отрывок одного из выпусков передачи, в которой Гузеева нецензурно выражается. Найдя это забавным, комик опубликовал ролик в Instagram.

Далеко не все поклонники Гарика Харламова одобряют его колкости в адрес Гузеевой. Некоторые считают, что ему стоит быть повежливее с женщиной старше его.