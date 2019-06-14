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Дочь Александра Малинина скрывает имя жениха перед свадьбой

34-летняя Кира Евдокимова готовится к свадьбе.

Дочь Александра Малинина скрывает имя жениха перед свадьбой
Александр Малинин. Фото: globallookpress.com

Александр Малинин был женат трижды. Первой избранницей артиста стала участница ансамбля «Поющие гитары» Инна Курочкина, затем он связал свою судьбу с певицей Ольгой Зарубиной.

В первом браке у Малинина родился сын Никита, а вторая супруга подарила ему дочь Киру. В начале 1990-х Зарубина вместе с ребенком уехала в США, воспитанием девочки занимался второй муж певицы. Малинин признал, что Кира является его дочерью, лишь когда ей исполнилось 25 лет.

Сейчас молодой женщине 34 года. Как рассказала бывшая жена исполнителя, сейчас Кира готовится выйти замуж. Она старается держать личную жизнь в тайне, поэтому имя ее возлюбленного пока не разглашается.

У старшей дочери Малинина непростые отношения с мамой. Но Зарубина призналась: она была очень счастлива, узнав о скором замужестве наследницы. С будущим супругом Кира маму уже познакомила, а в эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ с ним познакомится Лера Кудрявцева и все зрители.

Брак Малинина и Ольги Зарубиной продлился около пяти лет. Вскоре после развода исполнитель женился в третий раз. Александр и Эмма счастливы вместе без малого три десятилетия, в 2000 году у них родились двойняшки Фрол и Устинья.

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Дочь Александра Малинина скрывает имя жениха перед свадьбой
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