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Александр и Эмма Малинины объяснили, почему прожили 12 лет без детей

В интервью Максиму Галкину и Юлии Меньшовой певец Александр Малинин и его возлюбленная Эмма рассказали о самом сокровенном - своей семье.

Александр и Эмма Малинины объяснили, почему прожили 12 лет без детей
Эмма Малинина с супругом Александром Малининым (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Эмма Малинина в Instagram ведет личную страничку, стараясь делиться с верными почитателями свежими снимками, рассказывая при этом об успехах своих детей. И если 18-летняя дочь Александр — Устинья пошла по стопам своего отца, выбрав вокал, ее брат Фрол увлекся рисованием.

В интервью Максиму Галкину и Юлии Меньшовой возлюбленная артиста Эмма рассказала о том, что редко появляется на различных вечеринках и в основном проводит время дома, предпочитая отдых с близкими.

«Я нигде не тусуюсь… Важно то, что женщина должна уметь ждать!» — заявила супруга Александра Малинина.

Говоря о творчестве своей дочери, народный артист России подметил, что его Устинья еще сможет реализовать все свои мечты.

«Я ее обожаю! У нее большой потенциал… Я выступаю в двух ипостасях — как педагог и как папа. Требую от дочери правильной дикции, дыхания, опорного пения. Очень сложно быть папой и педагогом одновременно», — признался Александр Николаевич.

По словам супругов, они обзавелись общими наследниками только после 12 лет отношений. Это решение Эмма и Александр приняли вместе.

«Я не хотел детей… Я был популярным и богатым», — погрузился в воспоминания Малинин.

Фрол Малинин
Фрол Малинин увлекся рисованием (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

На тот момент у него уже подрастал сын Никита, которого ему родила экс-возлюбленная. Да, и у самой Эммы уже был ребенок. Супруги хотели путешествовать, наслаждаться друг другом. О том, чтобы снова стать отцом Александр задумался только спустя годы. И предложил избраннице родить дочку. Но никто не ожидал, что у них появятся двойняшки.

«Когда мужчина созревает до такого состояния, когда он хочет детей — это счастье. Старшие сыновья — Никита и Антон тоже были готовы. Они то взрослые. Уже не было никакой ревности. Они уже этих малышей ждали… Никита вообще Устинью нянчил… Как женщина я получила удовольствие от материнства. Я ходила, как королева», — призналась супруга Александра Малинина.

Эмма Малинина с дочкой
Эмма Малинина с дочкой Устиньей (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Сына Никиту певцу родила его первая жена Инна Курочкина. На момент знакомства с музыкантом Эмма уже воспитывала сына Антона.

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Александр и Эмма Малинины объяснили, почему прожили 12 лет без детей
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