Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной

Хотя в конце мая «черная пантера» Наоми Кэмпбелл и отметила свой 49-й день рождения, посыпать голову пеплом или горевать о прожитых годах супермодель не собирается. Напротив, она как-будто бросает своим годам вызов, без стеснения снимаясь в откровенных фотосессиях.

Теперь же звезда пошла еще дальше. В Кении, где сейчас проходят съемки для одного из глянцевых журналов, камера запечатлела модель полностью обнаженной. Эту фотографию Наоми опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке модель снята со спины, и единственное, что имеется на теле Кэмпбелл – золотая цепочка, обвивающая талию. Формы звезды, заставляют самых яростных критиков признать – звезда в превосходной форме.

Напомним, не так давно в своем Instgaram Наоми показывала другие снимки, сделанной в рамках кенийской экспедиции. Однако, на тех снимках хотя бы какой-то намек на одежду все же присутствует.