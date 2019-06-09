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49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue

Супермодель по-прежнему может похвастаться стройной и соблазнительной фигурой.

49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Наоми Кэмпбелл / Global Look Press

Совсем недавно, 22 мая, икона 90-х Наоми Кэмпбелл отметила свой 49-й день рождения. В это сложно поверить, ведь супермодель выглядит как минимум на десять лет моложе и старается поддерживать себя в форме. Кроме того, 49-летняя Кэмпбелл является обладательницей стройной фигуры, которой могут позавидовать многие молодые девушки.

В доказательство этих слов модель приняла участие в откровенной фотосъемке для июльского номера британской версии журнала Vogue.

Кадры «горячей» фотосессии уже появились на фанатских страницах, посвященных Наоми, в соцсети Instagram.

Для фотосъемки, автором которой стал знаменитый фотограф Джейми Хоуксворт, стилисты подобрали для супермодели пестрые купальники и футболки. На одном из снимков звезда мировых подиумов даже позировала топлес.

Многие поклонники отметили, что красота Наоми Кэмпбелл — вне времени. Икона 90-х по-прежнему выглядит роскошно, как и 20 лет назад.

Напомним, что в апреле стало известно, что супермодель рассталась со своим молодым бойфрендом-музыкантом Лиамом Пейном, бывшим солистом поп-группы One Direction. Пара провстречалась несколько месяцев.

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49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue
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