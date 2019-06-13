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«Заклятые друзья» Бельмондо и Делон устроили совместную фотосессию

Мировых знаменитостей фотографировала россиянка Влада Красильникова.

«Заклятые друзья» Бельмондо и Делон устроили совместную фотосессию
Ален Делон до сих пор жизнелюбив и обаятелен. Фото: globallook

Легенды французского кино Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон теперь редко выходят в свет или мелькают на страницах глянцевых журналов. Однако, они до сих пор полны сил и жизнелюбия. Это «вечные звезды», как еще их называют журналисты, еще раз продемонстрировали, приняв участие в совместной фотосессии для Paris Match, еженедельника с 70-летней историей. Снимками в своем Instagram поделилась русский фотограф Влада Красильникова, которая и провела историческую съемку.

На снимках седые, в белоснежных рубашках 86-летний Жан-Поль Бельмондо и 83-летний Ален Делон смеются, дурачатся и, кажется, излучают счастье и отличное настроение. Хотя, конечно, так было не всегда. Об их многолетнем творческом противостоянии и даже ссорах в свое время писали все мировые СМИ. Но, видимо, время и человеческая мудрость одержали верх над склоками.

Напомним, не так давно стало известно, что Ален Делон записал новую проникновенную песню о любви. Видео ролик с записью стал довольно популярным в Сети.

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Тэги:

Ален ДелонЖан-Поль Бельмондолегендарные артистысовместная фотография
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«Заклятые друзья» Бельмондо и Делон устроили совместную фотосессию
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