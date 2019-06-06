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Ален Делон записал новую невероятно романтичную песню

Композиция, конечно, о любви.

Ален Делон записал новую невероятно романтичную песню
Ален Делон/ Фото: global look

Следуя сложившимся у нас еще очень давно стереотипам, россиянам, а особенно россиянкам кажется, что французы могут петь только о любви. В некоторой степени это справедливо, но когда речь заходит о настоящем секс-символе Алене Делоне, верно, пожалуй, абсолютно.

Так что пользователей интернета не удивило, что новая композиция актера, которая уже появилась на YouTube, называется «Я люблю только тебя». Впрочем, песней произведение назвать в полной мере нельзя – скорее, это мелодекламация, но звучит невероятно романтично. Слова к ней написала Джули Пари. Потому остается только догадываться, есть ли женщина, которой 83-летний актер мог посвятить композицию.

Напомним, недавно в Европе разгорелся скандал связанный с именем легенды кино. Критики призывают не награждать Делона «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за его высказывания в отношении ЛГБТ-сообщества, а также его призывы к женщинам мириться с «мачизмом».

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актерАлен Делонновая песня
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Ален Делон записал новую невероятно романтичную песню
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