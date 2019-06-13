Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом

Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом. Он показал фото беременной возлюбленной и сообщил, что до родов осталось всего четыре недели.
Отметим, что Джастин Портман- младший единокровный брат миллиардера Кристофера Портмана. От брака с Водяновой у него трое детей – сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. В 2011 году супруги расстались. Супермодель не запрещает отцу видеться с детьми.
В том же году у Водяновой начался новый роман – с французским бизнесменом Антуаном Арно. Он сын мультимиллиардера Бернара Арно. От возлюбленного Водянова родила двоих сыновей. Пара до сих пор официально не жената.
Наталья Водянова живет в Париже. Недавно супермодель приезжала в Москву, чтобы стать участницей ежегодного благотворительного марафона «Бегущие сердца».