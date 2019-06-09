«Убирайся в Россию!»: Евгения Медведева получила письмо с угрозами

Во время недавнего выступления известной российской фигуристки Евгении Медведевой в Японии, где она принимала участие в шоу Fantasy On Ice, произошел неприятный инцидент. Спортсмена получила от одного из зрителей анонимную записку с угрозами в свой адрес.

«Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию, – пишет автор. – Убирайся из Японии и из фигурного катания!».

Произошедшее так и осталось бы тайной, если бы коллега Медведевой, трехкратный американский чемпион Джонни Вейра не опубликовал послание в своем Instagram. Комментируя выходку фаната, фигурист подчеркнул, что он не позволит издеваться над фигуристами и посоветовал ненавистниками держаться подальше от этого мира.

больше по теме Жизнь на два дома: Евгения Медведева рассказала о своем периоде взросления в Канаде Переезд в североамериканскую страну фигуристка рассматривает только как временную командировку.

А вот на саму Евгению послание не произвело того впечатление, на которое, возможно, рассчитывал фанат. Оно вообще никакого впечатления на спортсменку не произвело. Все потому, что подобные письма и записки фигуристка получает не в первый раз и внимания на них не обращает.

А вот подписчики обоих спортсменов в соцсетях отреагировали на произошедшее весьма эмоционально. Одни успокаивали Медведеву, другие от всей души благодарили Джонни за поддержку и заступничество.

Напомним, в настоящее время россиянка живет и работает в Канаде, ее тренером является Брайан Орсер. Однако, не так давно Илья Авербух заявил, что скоро начнет сотрудничать с прославленной спортсменкой.