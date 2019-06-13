Молодой отец Влад Топалов мечтает купить мотоцикл

Певец понимает при этом, что не может себе этого позволить.

Музыкант Влад Топалов в Instagram разместил новую видеозапись. На кадрах он сидит за спиной мотоциклиста, который прокатил его с ветерком по одной из улиц. При этом певец остался в полном восторге от езды. Когда он слез с мотоцикла, то у него затряслись поджилки на ногах и он какое-то время не мог говорить.

«Вот это да! Но мне нельзя мотоцикл. Эти ощущения ни с чем не сравнить. Земля прямо из-под ног уходит. Очень круто», — заметил музыкант.

В записи он также сказал, что всю жизнь мечтает о мотоцикле, потому что такое катание – невероятный взрыв адреналина. Сам он в шоке от прогулки. «Второй раз в жизни! Кто ездит? Как не раздолбаться? Хочу мотик, но боюсь. Понимаю, что уже ответственность», — сказал супруг телеведущей Регины Тодоренко.

Отметим, что Влад Топалов не так давно впервые стал отцом, поэтому на нем сейчас двойная ответственность. Телеведущая родила ему сына. Молодой отец все свободное время проводит с ребенком. Не так давно Регина Тодоренко в одном из интервью заметила, что теперь они с мужем мечтают о дочке.