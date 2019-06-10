Топалов сделал селфи с шестимесячным сыном на прогулке

Музыкант Влад Топалов вышел на прогулку с шестимесячным сыном Мишей. В Instagram супруг телеведущей Регины Тодоренко опубликовал свежее фото с наследником, но не стал показывать личико малыша. Родители пока скрывают от общественности, как выглядит их первенец и на кого из них он больше похож. Тодоренко родила сына в декабре и поспешила выйти из декретного отпуска.

Нянчить и заботиться о сыне ей помогает муж, который легко может встать ночью к плачущему Мише и при необходимости поменять ему мокрые пеленки. Кроме того, Владу нравится гулять с малышом. Он прекрасно понимает, что Регина нуждается в отдыхе, поэтому старается делить с ней родительские обязанности по воспитанию сына.

В одном из недавних интервью Регина Тодоренко призналась, что они с Владом хотят завести еще одного ребенка, и оба мечтают о дочери. Супруги готовятся к свадьбе. Влюбленные расписались еще в октябре. Но из-за беременности Регина не стала настаивать на масштабном торжестве. Теперь у пары появилась возможность устроить праздник.