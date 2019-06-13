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Дмитрию Шепелеву по ночам снятся Бейонсе и Рианна

Телеведущий рассказал о своем забавном сне.

Дмитрию Шепелеву по ночам снятся Бейонсе и Рианна
Шепелев рассказал о своих снах/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram рассказал о смешном сне, который у него случился на днях. «Приснилась мне значит Бейонсе. Но почему-то в конце сна Бейонсе превратилась в Рианну. А мы уже обменялись телефонами. Но я прекрасно понимал, что это не Бейонсе, а Рианна. А мне Рианна никогда не нравилась, но было уже поздно», — сказал телеведущий.

Дмитрий Шепелев, Бейонсе, Рианна
Шепелеву снятся западные звезды/instagram.com/dmitryshepelev/

Отметим, что Дмитрий Шепелев супруг скончавшейся в 2015 году от рака мозга певицы Жанны Фриске. Сейчас телеведущий в очень напряженных отношениях с родственниками своей супруги. Как они говорят, он не дает им видеться с сыном Жанны Фриске Платоном.

Сам Дмитрий Шепелев предпочитает не комментировать свою личную жизнь. При этом известно, что он действительно в очень непростых отношениях с родными Фриске.

Крестная Платона Шепелева телеведущая и певица Ольга Орлова не так давно рассказывала в программе «Секрет на миллион» на НТВ, что она все-таки верит, что рано или поздно Дмитрий Шепелев одумается и даст ей видеться с ребенком.

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Тэги:

БейонсеДмитрий ШепелевОльга ОрловаПлатон ШепелевРианна
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Дмитрию Шепелеву по ночам снятся Бейонсе и Рианна
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