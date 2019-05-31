Дмитрий Шепелев на девичнике предложил радиоведущей Василисе Фроловой завести детей

Много лет назад во время работы в Белоруссии они вместе выходили в эфир в обнаженном виде.

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время девичника в Белоруссии, куда его пригласили в качестве ведущего, предложил завести детей своей давней подруге, радиоведущей Василисе Фроловой. По словам шоумена, они встретились, обнялись и подумали, что неплохо было бы родить ребенка. Интересно, что откровением ведущий поделился прямо со сцены перед большим скоплением зрителей. Судя по всему, так он пошутил.

Шепелев и Фролова – давние друзья. Вместе они начинали карьеру ведущих в Белоруссии. Пара очень сблизилась. Правда, последний совместный эфир у них случился 16 лет назад. Кстати, Фролова припомнила ведущему, что когда-то они выходили в эфир в обнаженном виде.

Напомним, что после Белоруссии Дмитрий Шепелев несколько лет работал на Украине. Однако знаменитым ведущим он стал уже в России. Сейчас супруг скончавшейся певицы Жанны Фриске ведет скандальное шоу «На самом деле».

Добавим, что в Белоруссии Дмитрий Шепелев не только делал откровенные признания, но и кушал оригинальные блюда. К примеру, здесь его угостили тортом в виде мешка с картофелем. Будут ли иметь продолжение разговоры Шепелева и Фроловой о детях, пока неизвестно. Сейчас ведущий встречается с Екатериной Тулуповой, сообщает портал «7 дней».