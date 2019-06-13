Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах

Герцогиня Кембриджская побывала на гала-ужине в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.

Накануне супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила публику шикарным и, вместе с тем, лаконичным образом, который она выбрала для посещения гала-ужина в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств. Как известно, герцогиня Кембриджская весьма обеспокоена этой проблемой, потому внести свой посильный вклад в решение этой проблемы она не упускает.

больше по теме Домработница Кейт Миддлтон удостоилась особой королевской почести Елизавета II оценила заслуги Антонеллы Фресолоун, которая прислуживает герцогу и герцогине Кембриджским с 2013 года.

Для посещения лондонского ресторана, где проходил ужин, Кейт, известная также тем, что предпочитает надевать полюбившиеся наряды, в этот раз появилась в белом платье в токую серую полоску от бразильского дизайнера Барбары Касасола. В предыдущий раз это платье было на Миддлтон летом 2016 года, когда она приехала на вручение премии «Музей года».

Сейчас же разнообразие в образ внесли аксессуары. На герцогине были блестящие серебристые туфли от Джимми Чу за 525 фунтов стерлингов, блестящий клатч и серьги с бриллиантовыми кольцами за 3400 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Напомним, перед этим выходом в свет принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на северо-запад Англии в Кесвик, чтобы пообщаться с местными фермерами и даже собственноручно постригли овец.