НОВОСТИ

Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах

Герцогиня Кембриджская побывала на гала-ужине в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.

Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
Кейт Миддлтон появилась на гала-ужине в шикарном платье. Фото: Global Look Press

Накануне супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила публику шикарным и, вместе с тем, лаконичным образом, который она выбрала для посещения гала-ужина в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств. Как известно, герцогиня Кембриджская весьма обеспокоена этой проблемой, потому внести свой посильный вклад в решение этой проблемы она не упускает.

Кейт Миддлтон. Фото
Миддлтон пришла на гала-ужин в платье от Барбары Касасола. Фото: @ life.of.a.duchess

Для посещения лондонского ресторана, где проходил ужин, Кейт, известная также тем, что предпочитает надевать полюбившиеся наряды, в этот раз появилась в белом платье в токую серую полоску от бразильского дизайнера Барбары Касасола. В предыдущий раз это платье было на Миддлтон летом 2016 года, когда она приехала на вручение премии «Музей года».

Кейт Миддлтон. Фото
Миддлтон пришла на гала-ужин в платье от Барбары Касасола. Фото: @ life.of.a.duchess

Сейчас же разнообразие в образ внесли аксессуары. На герцогине были блестящие серебристые туфли от Джимми Чу за 525 фунтов стерлингов, блестящий клатч и серьги с бриллиантовыми кольцами за 3400 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон. Фото
Миддлтон пришла на гала-ужин в платье от Барбары Касасола. Фото: @ life.of.a.duchess

Напомним, перед этим выходом в свет принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на северо-запад Англии в Кесвик, чтобы пообщаться с местными фермерами и даже собственноручно постригли овец.

Вам может быть интересно:

Кейт Миддлтон повторила образ испанской королевы Летисии Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы

Тэги:

благотворительностьвыход в светГерцогиня Кембриджскаядизайнерское платьеКейт Миддлтон последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
Интересно?
Поделись с друзьями: