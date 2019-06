Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на на северо-запад Англии в Кесвик, чтобы поприветствовать местных фермеров и отдать должное их стойкости и духу.

Оказалось, что и сами королевские особы отнюдь не белоручки. После общения с жителями городка, герцог и герцогиня Кембриджские отправились на одну из ферм по разведению овец.

К удивлению сельских жителей, супруги показали отличное умение обращаться с ножницами для стрижки парнокопытных из рода баранов.

Будущий король Англии схватил инструмент, и быстрыми и точными движениями начал состригать шерсть с овцы коричневого цвета.

Не отстала от своего венценосного супруга и герцогиня Кэтрин, продемонстрировав собравшимся фермерам, что не забыла свои деревенские корни. Она тоже взяла ножницы и ловко начала ими орудовать к вящей радости собравшихся селян.

Примечательно, что это было не первое общение августейших особ с представителями фауны. Ранее во время встречи с горожанами, Кейт и Уильяма познакомили с шестимесячным английским спрингер спаниелем по кличке принц Гарри Уинтерфелльский.

Today The Duke and Duchess of Cambridge are celebrating the work of local heroes, farmers, volunteers and those supporting the rural community in Cumbria – starting in Keswick! 🇬🇧👋 pic.twitter.com/SMx7h1i1ec

Собаку дрессируют так, чтобы в последствии она могла оказывать терапевтическое воздействие на людей, которые пострадали в автокатастрофах и не могут выходить из дома.

Супруги также ознакомились с продукцией местных фермеров.

Thank you to everyone in Keswick for the fantastic welcome for The Duke and Duchess of Cambridge – where they celebrated the work of local heroes, volunteers and those supporting the rural community in Cumbria. pic.twitter.com/yQRt8LjNBd

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 июня 2019 г.