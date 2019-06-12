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Рита Ора в мини-платье попала в объятия принца Гарри

Певица и член королевской семьи встретились на благотворительном вечере в Лондоне.

Рита Ора в мини-платье попала в объятия принца Гарри
Рита Ора / Eastnews.ru

В лондонском дворце Хэмптон-корт прошел благотворительный вечер под названием Sentebale Audi Concert, посвященный борьбе со СПИДом в африканских странах.

Звездными гостями мероприятия стали принц Гарри, Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора и многие другие знаменитости.

Член королевской семьи появился на вечере в поддержку своей благотворительной организации «Сентебале», целью создания которой стала помощь детям и молодым людям с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.

Принц Гарри с радостью пообщался со всеми гостями мероприятия, а особо приятно ему оказалось в компании певицы Риты Оры. На странице поп-звезды в соцсети Instagram появились снимки того, как принц Уэльский мило общается с Орой и крепко обнимает ее.

Стоит отметить, что для благотворительного вечера Рита выбрала обтягивающее мини-платье с глубоким декольте. Другие женщины на мероприятии были одеты более скромно.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что новоиспеченные родители — принц Гарри и Меган Маркл — поделили домашние обязанности. Так, супруге «досталось» кормление грудью малыша Арчи, а Гарри взял на себя смену подгузников.

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Рита Ора в мини-платье попала в объятия принца Гарри
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