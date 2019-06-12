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Меган Маркл и принц Гарри поделили домашние обязанности

К этому пришлось прибегнуть с появлением на свет их сына Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри поделили домашние обязанности
Меган Маркл и принц Гарри проводят бессонные ночи с сыном Арчи. Фото: Global Look Press

Ну, в общем, дела такие, что и у членов королевской семьи Великобритании есть домашние обязанности. До мытья полов и посуды, возможно, и не доходит, но свой вклад в уют семейного дома они все же вносят. Речь в данном случае идет о молодых родителях Меган Маркл и принце Гарри.

С появлением малыша на свет, как сообщает Daily Mail, супруги поделили «фронты работы». 37-летней Меган «досталось» кормление грудью малыша Арчи, а принц Гарри мужественно взял на себя смену подгузников сыну и «готовку блюд» для гостей в коттедже Frogmore.

«Гарри на седьмом небе от счастья, делает чай для посетителей, которые заглянули на встречу с малышом Арчи», — цитирует королевского комментатора Кэролайн Дюран издание.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном. Фото
Герцог и герцогиня Сассекские наслаждаются семейной жизнью. Фото: Eastnews

И хотя говорят, что с рождением сына Гарри и Меган проводят бессонные ночи, они, как любые родители, счастливы и наслаждаются каждой минутой, проведенной с Арчи, подолгу гуляя все вместе по территории своего дома.

Напомним, Меган Маркл родила сына 6 мая. Среди гостей, кто первыми приехал познакомиться с новорожденным, были члены королевской семьи принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также близкие друзья Меган Джессика Малруни и Серена Уильямс.

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Меган Маркл и принц Гарри поделили домашние обязанности
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