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Водонаева считает, что «Дом-2» превратился в распутное место

При этом телеведущая не готова осуждать нынешних героев шоу.

Водонаева считает, что «Дом-2» превратился в распутное место
Водонаева не в восторге от участников "Дома-2"/globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева считает, что проект «Дом-2» сегодня превратился в распутное место. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» она заявила, что в те времена, когда она была на шоу, не было такой вседозволенности и похоти. «У нас Лену Беркову выгнали с проекта, когда узнали, что она снимается в порнофильмах. А сегодня девушки приходят на шоу и для них главная цель — как можно быстрее переспать с парнем. У нас превалировало творчество, мы по-настоящему влюблялись. Сегодня на шоу совсем другие ценности, но я не осуждаю участников. Это их выбор», — заявила она.

Алена Водонаева, проект "Дом-2"
Водонаева раскритиковала «Дом-2″/globallookpress.com

Как сказала телеведущая, ей стыдно только за драки, которые были во времена ее участия в скандальном шоу. При этом она утверждает, что никаких постановок не было. Они действительно порой выясняли отношения на кулаках. Как считает Водонаева, сейчас бы она так никогда не поступила.

При этом модель заметила, что после 25 лет вообще перестала ругаться с людьми. «Сейчас я, конечно, тоже могу что-то дерзко ответить, но делаю это очень интеллигентно», — заявила она.

Кстати, Алена Водонаева призналась, что у нее на балконе лежит диплом. Она защищала много лет назад работу по типажу участников «Дома-2». «Режиссер проекта смог подобрать очень разных участников. Я была стервой, Бузова – блондинкой. Был у нас свой лидер. Это Ольга Солнце. Скажу, что в наше время на проекте были все люди с образованием, поэтому все мы отдавали отчет своим действиям», — заявила Алена Водонаева.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алена Водонаевапроект Дом-2
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Водонаева считает, что «Дом-2» превратился в распутное место
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