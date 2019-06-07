Лера Кудрявцева посетовала, что поправилась за время отпуска в Майями

Лера Кудрявцева в очередной раз стала ведущей премии МУЗ-ТВ 2019. Вместе с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой звезда появилась на красной ковровой дорожке. Кудрявцева выбрала для выхода приталенное платье в пол с открытыми плечами. Наряд облегает фигуру, поэтому телеведущей было непросто в него влезть.

Лера Кудрявцева поговорила с Беллой Потёмкиной. Ведущая спросила, что стоит носить этим летом. Дизайнер посоветовала достать из гардероба приталенные платья. Тут Кудрявцева и посетовала, что поправилась за время отпуска в Майами. Премия МУЗ-ТВ стала первым рабочим мероприятием молодой мамы после каникул. В Америке телеведущая отметила свой день рождения вместе с мужем-хоккеистом и десятимесячной дочерью Машей.

Напомним, недавно Кудрявцева перестала скрывать лицо Маши. Она опубликовала снимок в Instagram. Многие звезды, в том числе Сергей Лазарев и Лариса Гузеева, остались в восторге от малышки с длинными ресницами. Долгое время телеведущая закрывала лицо дочери на фотографиях, но её муж Игорь Макаров первым опубликовал снимок дочери, на котором можно рассмотреть ее лицо.