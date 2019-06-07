НОВОСТИ

Лера Кудрявцева посетовала, что поправилась за время отпуска в Майями

Бессменная ведущая премии МУЗ-ТВ едва влезла в платье для церемонии.

Лера Кудрявцева посетовала, что поправилась за время отпуска в Майями
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress

Лера Кудрявцева в очередной раз стала ведущей премии МУЗ-ТВ 2019. Вместе с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой звезда появилась на красной ковровой дорожке. Кудрявцева выбрала для выхода приталенное платье в пол с открытыми плечами. Наряд облегает фигуру, поэтому телеведущей было непросто в него влезть.

Лера Кудрявцева поговорила с Беллой Потёмкиной. Ведущая спросила, что стоит носить этим летом. Дизайнер посоветовала достать из гардероба приталенные платья. Тут Кудрявцева и посетовала, что поправилась за время отпуска в Майами. Премия МУЗ-ТВ стала первым рабочим мероприятием молодой мамы после каникул. В Америке телеведущая отметила свой день рождения вместе с мужем-хоккеистом и десятимесячной дочерью Машей.

Напомним, недавно Кудрявцева перестала скрывать лицо Маши. Она опубликовала снимок в Instagram. Многие звезды, в том числе Сергей Лазарев и Лариса Гузеева, остались в восторге от малышки с длинными ресницами. Долгое время телеведущая закрывала лицо дочери на фотографиях, но её муж Игорь Макаров первым опубликовал снимок дочери, на котором можно рассмотреть ее лицо.

Вам может быть интересно:

«А какие ресницы у малышки»: Гузеева обратилась к показавшей дочь Кудрявцевой Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери Лера Кудрявцева неудачно съездила в магазин за покупкой нового купальника

Тэги:

Лера Кудрявцевалишний весПремия МУЗ ТВ 2019
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лера Кудрявцева посетовала, что поправилась за время отпуска в Майями
Интересно?
Поделись с друзьями: