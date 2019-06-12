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Жорин вышел в эфир «Пусть говорят» в шортах, шлепках и пиджаке

Известный адвокат находится на отдыхе в Монако.

Жорин вышел в эфир «Пусть говорят» в шортах, шлепках и пиджаке
Сергей Жорин вышел в пиджаке и шортах в эфир Первого канала/globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин вышел в прямой эфир программы Первого канала «Пусть говорят» в шортах, шлепках, рубашке и пиджаке. Об этом правозащитник рассказал в своем Instagram. Адвокат посмеялся, что ведущий Дмитрий Борисов назвал его душеприказчиком Бари Алибасова. Он заметил, что находится в Монако на отдыхе, где сейчас очень жарко. В итоге камера была наставлена таким образом, чтобы было видно только верхнюю часть тела юриста.

«Хозяйке на заметку: если вы выходите в эфир из жарких стран, вам не обязательно быть целиком в костюме. Сверху на мне элегантный костюм и рубашка, а снизу — не менее элегантные шорты и шлепки. А тем временем Бари Алибасов пришёл в сознание! Пожелаем ему здоровья и долгих лет», заявил Сергей Жорин.

Отметим, что во время прямого включения Жорин высказался о производителях «Крота», а также о том, какие перспективы имеет дело против тех, кто выпустил это средство для очистки труб.

«Здесь даже не столько вопрос на успех юристов, сколько на то, чтобы справедливость восторжествовала. Учитывая, что есть уже подобные ситуации, конечно, надо добиваться возбуждения уголовного дела. Отменять отказные постановления, представлять исследования. Возбудить уголовное дело будет крайне сложно. Это очевидно любому юристу и адвокату», сказал Сергей Жорин.

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Тэги:

Бари АлибасовДмитрий БорисовПрограмма "Пусть говорят"Сергей Жорин
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Жорин вышел в эфир «Пусть говорят» в шортах, шлепках и пиджаке
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