НОВОСТИ

Сергей Жорин частично раскрыл завещание Бари Алибасова

В нем присутствует и фамилия самого адвоката.

Сергей Жорин частично раскрыл завещание Бари Алибасова
Бари Алибасов/globallookpress.com

Известный российский адвокат Сергей Жорин в Твиттер разместил запись. Он привел твит продюсера Бари Алибасова, который тот сделал в 2013 году. В нем продюсер говорил, что вместе с Сергеем Жориным был у нотариуса с завещанием. Акулы пера каким-то образом об этом узнали и сняли на видео. Алибасов отмечал, что папарацци сработали очень грамотно, как в США. В то же время продюсеру стало интересно, кто их сдал.

Между тем несколько часов назад адвокат Сергей Жорин разместил свой твит под этой записью. «Семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором назвал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари в этот раз всех обломал», — заявил Сергей Жорин.

Напомним, что Бари Алибасов сейчас находится в клинике в крайне тяжелом состоянии. Врачи отказываются давать какие-то прогнозы. Скорее всего сегодня, 6 июня, будет проведена операция. Известно, что продюсер выпил химическую жидкость, перепутав ее с соком. Минувшей ночью даже прошла информация, что продюсер группы «На-На» скончался. Правда, затем она была опровергнута его представителем.

Сергей Жорин – один из самых известных российских адвокатов, который в судах защищает звезд шоу-бизнеса. За свою карьеру он выиграл несколько десятков громких процессов.

Вам может быть интересно:

Анна Калашникова об отравлении Алибасова: «Далеко не все подобные инциденты заканчивались трагично» С днем рождения, Бари Алибасов! Стали известны подробности возможной операции Алибасова

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиЗавещание Бари АлибасоваСергей Жорин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Жорин частично раскрыл завещание Бари Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: