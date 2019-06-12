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Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в их семействе

Ведущий недоумевает, кто в настоящее время может родить наследника.

Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в их семействе
Семья Ивана Урганта оказалась в центре внимания СМИ. Фото: Globallook

Одна из самых интересных и любимых телезрителями рубрик в программе «Вечерний Ургант» уже давно стало обсуждение интересных, резонансных новостей и событий, произошедших в России и мире.

Очередной выпуск программы тоже не обошелся без остроумных комментариев ведущего, однако, на этот раз в центре внимания оказалась семья самого телеведущего. Потому Ивану сам Бог велел высказаться на этот счет, что он и сделал.

«Читаю: Ургант ждет ребенка. Стал перебирать всех своих. Жена? Я бы знал. Девчонки? Маленькие еще. Бабушка?… Разные случаи бывают», — рассказывает Ургант.

Потом, по словам ведущего, он позвонил отцу и спросил: «У меня что, будет брат или сестра?».

«Нет, у тебя будет новая мама», — отшутился Андрей Ургант.

Напомним, практически сразу после того, как в лентах новостных сайтов появилась новость о прибавлении в семействе Урганта-старшего, сам актер опроверг эти сообщения. Оказывается, со своей подругой, 33-летней Еленой Романовой, которая сейчас действительно находится в положении, Андрей Ургант расстался уже давно. И счастливым отцом ребенка Елены будет не он.

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Тэги:

Андрей УргантИван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»рождение ребенка
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Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в их семействе
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