Андрей Ургант опроверг сообщения о том, что станет отцом

По словам актера, с Еленой Романовой он давно расстался. Бывшая жена ждет ребенка от другого.

Актер театра и кино Андрей Ургант заявил, что его не нужно поздравлять со скорым прибавлением в семье. Оказывается, 33-летняя Елена Романова, с которой он несколько лет жил гражданским браком, беременна от другого. «Мы давно расстались», — заявил Андрей Ургант.

Как выяснилось, супруги разошлись еще несколько лет назад. Интересно, что в 2017 году Андрей Ургант, отец шоумена Ивана Урганта, говорил, что мечтает еще об одном наследнике. При этом он подчеркивал, что не собирается прибегать к услугам суррогатной матери. Он подчеркивал, что у Елены Романовой очень напряженный график и к материнству она не готова.

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Добавим, что на протяжении нескольких лет Андрей Ургант обустраивал с молодой гражданской женой дом в Санкт-Петербурге. Пара, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, была счастлива. Они строили планы на будущее, которые, увы, не сбылись.

Между тем пока неизвестно, с кем роман у Елены Романовой. Но с будущим прибавлением в семье уже экс-жену Андрея Урганта уже поздравили ее близкие подруги Юлия Ковальчук и Алена Хмельницкая, сообщает «СтарХит».