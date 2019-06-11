Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогине Сасскеской на параде пришлось делать вид, что она всем довольна.

Первый выход Меган Маркл в свет после родов продолжает будоражить неокрепшие умы. Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.

В Букингемский дворец она прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. Во время поездки она действовала по принципу «улыбаемся и машем». Однако по словам ее подруги, Меган «отчаянно» не хотела принимать участие в торжествах.

Причина оказалась банальной: после родов герцогиня Сассекская еще не пришла в форму и совсем не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом со стройной Кэтрин. Досаду Маркл понять можно.

В то время как жена принца Уильяма повторила роскошный образ испанской королевы Летисии, представ в элегантном желтом наряде, экс-актриса была вынуждена надеть свободный костюм темно-синего цвета, чтобы скрыть расплывшуюся фигуру.

Тот факт, что ее одежда была от Givenchy, ситуацию не слишком спасло.

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Еще одной причиной, по которой Меган не жаждала ехать на парад, был ребенок. Герцогиня, как и все новоявленные мамаши, ведет себя как курица-наседка, опасаясь оставить малыша хоть на минуту.

С учетом же того, что экс-актриса обожает все держать под контролем, лишняя отлучка от своего сына явно была ей не по душе, пишет US Weekly.