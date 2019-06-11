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Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогине Сасскеской на параде пришлось делать вид, что она всем довольна.

Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Меган Маркл не хотела ехать на парад. Фото: Global Look Press

Первый выход Меган Маркл в свет после родов продолжает будоражить неокрепшие умы. Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.

В Букингемский дворец она прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. Во время поездки она действовала по принципу «улыбаемся и машем». Однако по словам ее подруги, Меган «отчаянно» не хотела принимать участие в торжествах.

Причина оказалась банальной: после родов герцогиня Сассекская еще не пришла в форму и совсем не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом  со стройной Кэтрин. Досаду Маркл понять можно.

В то время как жена принца Уильяма повторила роскошный образ испанской королевы Летисии, представ в элегантном желтом наряде, экс-актриса была вынуждена надеть свободный костюм темно-синего цвета, чтобы скрыть расплывшуюся фигуру.

Тот факт, что ее одежда была от Givenchy, ситуацию не слишком спасло.

Еще одной причиной, по которой Меган не жаждала ехать на парад, был ребенок. Герцогиня, как и все новоявленные мамаши, ведет себя как курица-наседка, опасаясь оставить малыша хоть на минуту.

С учетом же того, что экс-актриса обожает все держать под контролем, лишняя отлучка от своего сына явно была ей не по душе, пишет US Weekly.

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Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
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