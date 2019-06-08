Кейт Миддлтон повторила образ испанской королевы Летисии

Герцогиня Кембриджская появилась на конном параде в ослепительном наряде желтого цвета.

Появление Кейт Миддлтон в карете на центральной улице Лондона Молл в карете было встречено восторженными приветствиями собравшейся публики.

Герцогиня Кембриджская невольно притягивала взоры. И в этом нет ничего удивительного, ведь для официального дня рождения королевы она выбрала ослепительный наряд желтого цвета.

Супруга принца Уильяма отдала предпочтение платью от своего любимого дизайнера Alexander McQueen. Дополнил образ головной убор от «короля шляп» Филиппа Трейси.

В качестве вишенки на торте стали ювелирные украшения — серьги из Королевства Бахрейн в виде капель, которые Кейт позаимствовала у именинницы.

Однако сетевые фэшн-эксперты уже успели «разложить» модный образ герцогини Кейт «на атомы». В интернете уже вовсю «гуляет» коллаж, где изображена Миддлтон и королева Испании Летисия.

На последней надет практически такой же наряд и шляпка. Это дало экспертам возможность заявить, что любимица британцев скопировала образ супруги короля Филиппа VI.

Впрочем, фанатов Кейт это не остановило. По их мнению, нет ничего плохого в том, чтобы их «английская роза» примерила образ знойной испанки — обе от этого отнюдь не проигрывают.