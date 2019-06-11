«Прости нас, Леша»: Пелагея скорбит по скончавшемуся Алексею Сафиулину

Певица трогательно обратилась в социальной сети к другу детства и опубликовала совместное фото.

Известие о внезапном уходе из жизни звезды профессиональной музыкальной сцены, участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина прокомментировала Пелагея, с самого детства дружившая с артистом. Певица выступила в соцсети с трогательным обращением к скончавшемуся коллеге.

Наставница проекта опубликовала в Instagram совместную фотографию с Алексеем. На ней обнимающие друг друга исполнители предстают совсем еще юными. Пелагея пояснила, что познакомилась с Сафиулиным, когда ей исполнилось девять лет, а остальные ребята из ее тогда еще не сформировавшейся группы были чуть-чуть постарше.

«Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться. Прости нас, Леша», – написала под снимком певица.

Пелагея подтвердила предыдущие сообщения в СМИ, добавив, что в день своей смерти Алексей вернулся с гастролей. Он пребывал в хорошем настроении и чувствовал себя отлично. Ничто не предвещало, что через несколько часов Алексея найдут скончавшимся от сердечного приступа.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, участник шестого сезона шоу «Голос» был найден без признаков жизни в собственной ванной. Причиной смерти могли стать усталость от перелетов после гастролей и жаркая погода.