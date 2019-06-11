Друг Пелагеи — исполнитель Алексей Сафиулин найден мертвым

Тело исполнителя обнаружили в ванной комнате. У певца остались жена и сын. Причины смерти пока неизвестны.

Певица Пелагея и исполнитель Алексей Сафиулин дружили много лет, с детства. Но для артистки стало огромной неожиданностью, когда ее приятель пришел к ней на проект «Голос».

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Молодой человек блестяще выступал в Московской филармонии, затем стал звездой Мариинского театра, озвучивал киноперсонажей. Его карьера шла в гору, и он решил попробовать силы на популярном проекте.

«Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи», – заявила Пелагея, услышав знакомый голос на «слепых» прослушиваниях.

Точные причины ухода Сафиулина из жизни пока не называются, однако его семья сообщила, что он уснул и, пока принимал ванну, пишет «СтарХит».

Напомним, ранее Пелагею назвали лучшей наставницей детского «Голоса». Когда в финале конкурса разгорелся огромный скандал из-за победы дочери Алсу, певицу буквально атаковали в соцсетях. У нее просили пояснить, что произошло на проекте. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Пелагея долго не давала комментариев, но в итоге все же призвала людей быть добрее друг к другу.