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«Жду девочку!»: Поплавская с большим животом заинтриговала поклонников

Часть пользователей стала поздравлять звезду с будущим пополнением в семье.

«Жду девочку!»: Поплавская с большим животом заинтриговала поклонников
Яна Поплавская/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская разместила в Instagram снимок, на котором она стоит с огромным животом. Складывается впечатление, что звезда на большом сроке беременности. «Жду девочку!» — заявила актриса, породив слухи.

Часть пользователей стали поздравлять звезду с беременностью. Впрочем, подписчики обратили внимание, что рядом с Яной Поплавской стоит камера. Судя по всему, она принимает участие в съемках нового фильма.

Напомним, что за последнее время звезду уже несколько раз подозревали в беременности. С 2015 года актриса, которой уже 51 год, живет с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым. Он на 12 лет моложе своей гражданской супруги. Сейчас пара строит дом в Подмосковье и безумно счастлива вместе.

Отметим, что у Яны Поплавской есть двое сыновей от режиссера Евгения Гинзбурга. Клим Поплавский родился в 1985 году. Он достаточно известный режиссер. Младший Никита появился на свет в 1996 году. Ранее актриса была гостьей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». Она рассказывала, почему рухнул ее брак с Гинзбургом. Кстати, звезда в восьмидесятых годах была беременна от режиссера, но на седьмом месяце беременности потеряла дочь. Тогда актриса очень переживала по этому поводу.

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Евгений ЯковлевСергей Гинзбургслухи о беременностиЯна Поплавская
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«Жду девочку!»: Поплавская с большим животом заинтриговала поклонников
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