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Трудный выбор: Поплавская поделилась деталями противостояния мужа и любовника

По словам актрисы, между Сергеем Гинзбургом и Евгением Яковлевым состоялась беседа, которая закончилась дракой.

Трудный выбор: Поплавская поделилась деталями противостояния мужа и любовника
Яна Поплавская с гражданским мужем/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем нынешнем возлюбленном, радиоведущем Евгении Яковлеве, который младше ее на 12 лет. По ее словам, их роман начался не сразу. Они вместе работали на радиостанции и ей очень понравился его голос.

Ведущий программы Борис Корчевников напомнил, что когда супруг актрисы Сергей Гинзбург узнал о связи своей жены с Яковлевым, то был вне себя от злости. По словам режиссера, он получал от молодого любовника супруги «дерзкие сообщения», в которых тот называл его старым уродом и дряхлым мужчиной. В итоге, как утверждает Гинзбург, он приехал домой и набил Яковлеву физиономию.

Сам Яковлев, который появился в студии, сказал, что он, действительно, провоцировал Гинзбурга на драку при встрече. При этом Поплавская решила остаться с режиссером после разговора двух мужчин. «Женя приехал с обрезком металлической трубы и напал на Сергея со спины. Тогда я ему сказала, что остаюсь с мужем. Вместе мы стали жить только спустя несколько лет, уже после того, как у Жени появился ребенок и он расстался со своей женщиной», — заявила Поплавская.

«У Яны шел ремонт в квартире. Я сказал, чтобы она приезжала жить ко мне и взяла только три комплекта одежды. Мы решили провести эксперимент, сможем ли ужиться вместе. В итоге мы вместе уже четыре года», — заявил Яковлев.

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Тэги:

Евгений ЯковлевПрограмма "Судьба человека"Сергей ГинзбургЯна Поплавская
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Трудный выбор: Поплавская поделилась деталями противостояния мужа и любовника
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