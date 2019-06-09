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Телегин устроил Пелагее романтический ужин на мальдивском пляже

Судя по всему, пара прекрасно проводит время на островах.

Телегин устроил Пелагее романтический ужин на мальдивском пляже
Пелагея и Иван Телегин / www.instagram.com/itelegin07/

Пелагея вместе с супругом Иваном Телегиным проводит первые дни лета на Мальдивах. Судя по фотографиями, которые хоккеист публикует на своей странице в Instagram, звездная пара прекрасно проводит время и наслаждается обществом друг друга.

В этот раз 27-летний спортсмен поделился трогательным снимком — он устроил романтический ужин любимой жене прямо на пляже под пальмами. На фото Телегин и Пелагея, одетые во все белое, не стесняются демонстрировать свои чувства.

На заднем фоне можно увидеть роскошную виллу. Скорее всего, именно в этом доме проводят свой отпуск Телегин с Пелагеей.

Поклонники пришли в восторг от романтической фотографии и порадовались за возлюбленных, пожелав им хорошего совместного отдыха.

«Такие красивые и милые. Хорошего отдыха вам», «Какие прекрасные», «Какие счастливые, обожаю», «Вы шикарные, в белом особенно», «Какая красота! Хорошего отдыха», — пожелали подписчики в комментариях.

Напомним, что Иван Телегин и Пелагея состоят в браке с 2016 года. В январе 2017-го у пары родилась дочь Таисия.

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Мальдивыпевица ПелагеяПелагея и Иван Телегинромантический ужин
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Телегин устроил Пелагее романтический ужин на мальдивском пляже
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