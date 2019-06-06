Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Четыре года назад распалась одна из самых красивых пар российского кинематографа — Алексей Чадов и Агния Дитковските. Звезды фильма «Жара» тем не менее по-прежнему поддерживают теплые отношения и совместно воспитывают сына Федора.

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет. Одной из первых Федю поздравила его бабушка, мама Агнии Дитковските, актриса Татьяна Лютаева. Она опубликовала фото внука в момент, когда он задувает свечи на именинном торте.

«Мой любимый Фёдор Алексеевич! С Днём рождения тебя! Первый юбилей! Будь счастлив, внук! Будь здоров!Очень сильно люблю тебя!», — написала бабушка.

Не упустил возможности похвастаться повзрослевшим сыном и Алексей Чадов. В своем микроблоге актер показал два совместных снимка с Федором: на первом — они оба в строгих костюмах, а на втором — играют в шахматы.

Напомним, Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились на съемочной площадке в 2006 году. В 2012 году актеры поженились, 5 июня 2014 года у них родился Федор. Однако мальчик не стал связующим звеном, удерживающим знаменитую пару в браке, и год спустя они развелись.