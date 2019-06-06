ЗВЕЗДЫ

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Бабушка мальчика, актриса Татьяна Лютаева, трогательно поздравила его с пятилетием.

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Агния Дитковските и Алексей Чадов Фото: Eastnews

Четыре года назад распалась одна из самых красивых пар российского кинематографа — Алексей Чадов и Агния Дитковските. Звезды фильма «Жара» тем не менее по-прежнему поддерживают теплые отношения и совместно воспитывают сына Федора.

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет. Одной из первых Федю поздравила его бабушка, мама Агнии Дитковските, актриса Татьяна Лютаева. Она опубликовала фото внука в момент, когда он задувает свечи на именинном торте.

«Мой любимый Фёдор Алексеевич! С Днём рождения тебя! Первый юбилей! Будь счастлив, внук! Будь здоров!Очень сильно люблю тебя!», — написала бабушка.

Не упустил возможности похвастаться повзрослевшим сыном и Алексей Чадов. В своем микроблоге актер показал два совместных снимка с Федором: на первом — они оба в строгих костюмах, а на втором — играют в шахматы.

Напомним, Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились на съемочной площадке в 2006 году. В 2012 году актеры поженились, 5 июня 2014 года у них родился Федор. Однако мальчик не стал связующим звеном, удерживающим знаменитую пару в браке, и год спустя они развелись.

Вам может быть интересно:

«Крепкий чай и запах женщины»: Алексей Чадов перечислил составляющие идеального утра Андрей Чадов представил свою девушку и поделился историей их романтического знакомства Агния Дитковските в нижнем белье и шубе снялась в новой фотосессии

Тэги:

Агния ДитковскитеАлексей Чадовдети звездТатьяна ЛютаеваФедор Чадов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Интересно?
Поделись с друзьями: