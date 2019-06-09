Филипп Киркоров почтил память матери в Болгарии

Филипп Киркоров сейчас находится в родной Болгарии, где он выступил с концертом в Софии. Затем артист посетил кладбище, где покоятся его родственники — мама Виктория, бабушка Лидия и другие предки певца.

Киркоров также рассказал подписчикам на своей странице в соцсети Instagram о многолетней традиции. Так, всегда после концерта в болгарской столице все цветы, подаренные поклонниками, он приносит на могилу матери.

«По многолетней традиции все цветы с концерта в Софии я отношу всегда ей, да простят мои поклонники, но это как символ, как знаки любви и признания к ее сыну, которые она, к сожалению, не успела застать при жизни , так может хотя бы так… Спасибо, мама…», — подписал фото с кладбища Филипп Киркоров.

Король российской эстрады напомнил, что его мама ушла из жизни 25 лет назад.

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Напомним, 2 июня отцу Филиппа Киркорова — Бедросу Филипповичу — исполнилось 86 лет. Артист трогательно поздравил папу с днем рождения и опубликовал архивные фото и видео у себя в Instagram. Тогда многочисленные поклонники певца присоединились к поздравлениям и пожелали Бедросу Киркорову долгих лет жизни.