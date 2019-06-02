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Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с днем рождения

Народному артисту Болгарии и России исполняется 86 лет.

Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с днем рождения
Филипп Киркоров / Global Look Press

2 июня Бедрос Филиппович Киркоров отмечает день рождения — народному артисту Болгарии и Российской Федерации исполняется 86 лет.

Одним из первых певца поздравил его сын Филипп. На своей странице в соцсети Instagram король российской эстрады опубликовал короткое видео, смонтированное из архивных фотографий и видео с участием Бедроса Филипповича.

«С Днем рождения, дорогой папа Бедрос @bedroskirkorov. В лице @allaphilipp спасибо всем моим поклонникам за чудесные видео и фото поздравительные коллажи!!», — написал Филипп Киркоров.

Многочисленные поклонники поп-короля присоединились к поздравлениям и пожелали его папе Бедросу долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Напомним, накануне Филипп Киркоров опубликовал у себя в Instagram видеоклип с сыном и дочкой в честь Дня защиты детей. Этот ролик также, как и в этот раз, специально для певца сделали его поклонники. Артист поблагодарил фанатов от всей души за этот душевный видеоролик.

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Бедрос Киркоровдень рожденияпоздравлениеФилипп Киркоров
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Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с днем рождения
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