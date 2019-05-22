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Шейк поздравила подругу Наоми Кэмпбелл с днем рождения

Возлюбленная Брэдли Купера не забыла поздравить супермодель с 49-летием.

Шейк поздравила подругу Наоми Кэмпбелл с днем рождения
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

Экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду — Ирина Шейк опубликовала в Instagram совместное фото с британской моделью Наоми Кэмпбелл, поздравив ее с днем рождения. Не сдающая позиций в мире моды именинница появилась на свет 22 мая 1970 года.

«Happy Bday Omi», — подписала свое фото с Кэмпбелл российская супермодель.

Наоми исполнилось 49 лет. На снимке Шейк запечатлена в желтом мини-платье, а именинница выбрала для выхода в свет белый брючный костюм.

Ирина Шейк
Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. Фото: Globallookpress.com

В одном из недавних интервью Ирина Шейк призналась, что в юности мама поделилась с ней секретами по уходу за кожей лица, которыми она пользуется по сей день. Девушка привыкла умываться кубиками льда — эта процедура тонизирует кожу и избавляет от следов усталости.

В одном из недавних интервью манекенщица призналась, что, несмотря на общепринятое мнение о том, что все модели должны изнурять себя диетами, она позволяет себе «вольности» в еде. Ирина не отказывает себе в калорийных блюдах, но отрабатывает каждое из них в спортзале.

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Тэги:

Брэдли КуперИрина ШейкНаоми Кэмпбелл
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Шейк поздравила подругу Наоми Кэмпбелл с днем рождения
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