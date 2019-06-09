По моде: Лопырева выбрала узкие джинсы и неоново-зеленые кроссовки

Всего четыре месяца назад модель родила первенца, это не мешает ей позировать перед объективами фотокамер.

35-летняя Виктория Лопырева устроила импровизированную фотосессию в Париже. На снимке возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова позирует в узких джинсах искусственно состаренного денима и неоново-зеленых кроссовках. Судя по всему, в декрете модель изучала модные журналы о сезонных трендах. Так, на публике новоиспеченная мамочка появилась в продуманном до мелочей образе.

больше по теме Семейное фото: Лопырева поделилась снимком четырехмесячного Марка Лео На фото модель запечатлена с Игорем Булатовым и их маленьким сынишкой.

Как уже писал vogue.ru, неоново-зеленый вошел в моду еще этой зимой. А в нынешнем сезоне весна/лето — 2019 этот оттенок сохранит свои позиции и останется на пике популярности. Как впрочем, и коралловый. Не обошла стороной Виктория и тренд с «потертым» денимом, выбрав актуальные узкие джинсы. Этот фасон, на ряду с искусственно состаренной тканью советовала соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко.

Напомним, что вместе с возлюбленным Игорем Булатовым Виктория Лопырева воспитывает четырехмесячного сына Марка Лео. Модель рожала первенца в Майами, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. На протяжении всей беременности девушка скрывала имя отца будущего ребенка. Однако родив первенца она рассекретила своего возлюбленного. Виктория уверяла, что ей очень повезло с избранником, который буквально сдувал с нее пылинки, когда она ждала прибавления.