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По моде: Лопырева выбрала узкие джинсы и неоново-зеленые кроссовки

Всего четыре месяца назад модель родила первенца, это не мешает ей позировать перед объективами фотокамер.

По моде: Лопырева выбрала узкие джинсы и неоново-зеленые кроссовки
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева устроила импровизированную фотосессию в Париже. На снимке возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова позирует в узких джинсах искусственно состаренного денима и неоново-зеленых кроссовках. Судя по всему, в декрете модель изучала модные журналы о сезонных трендах. Так, на публике новоиспеченная мамочка появилась в продуманном до мелочей образе.

Как уже писал vogue.ru, неоново-зеленый вошел в моду еще этой зимой. А в нынешнем сезоне весна/лето — 2019 этот оттенок сохранит свои позиции и останется на пике популярности. Как впрочем, и коралловый. Не обошла стороной Виктория и тренд с «потертым» денимом, выбрав актуальные узкие джинсы. Этот фасон, на ряду с искусственно состаренной тканью советовала соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко.

Напомним, что вместе с возлюбленным Игорем Булатовым Виктория Лопырева воспитывает четырехмесячного сына Марка Лео. Модель рожала первенца в Майами, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. На протяжении всей беременности девушка скрывала имя отца будущего ребенка. Однако родив первенца она рассекретила своего возлюбленного. Виктория уверяла, что ей очень повезло с избранником, который буквально сдувал с нее пылинки, когда она ждала прибавления.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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По моде: Лопырева выбрала узкие джинсы и неоново-зеленые кроссовки
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