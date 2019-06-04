Лопырева после фото в мини-шортах примерила платье в пол

«Золотой голос России» Николай Басков не упустил из виду свежий снимок экс-возлюбленной в Instagram.

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в макси-платье. Ранее во время своего визита в Москву девушка позировала в джинсовых мини-шортах и белой толстовке с принтом.

Примечательно, что «Золотой голос России» Николай Басков не оставил без внимания новый пост экс-возлюбленной в Instagram, поставив «Лайк» под ее снимком. Свой наряд модель дополнила жакетом и пояском, сделав акцент на талии. Напомним, что в феврале Виктория Лопырева родила первенца — Марко Лео от бизнесмена Игоря Булатова.

Как и певица Нюша новоиспеченная мамочка отказалась от искусственного прикорма отдав предпочтение грудному вскармливанию. Для этого ей пришлось придерживаться специальной диеты для кормящих мам.

Ранее Виктория Лопырева уже делилась снимками в купальниках, демонстрируя результат своих тренировок. Девушка утверждала, что с рождением сына они с возлюбленным не стали замыкаться в четырех стенах. Виктория посещает пляжи, спортзал, устраивает для избранника романтические вечера.