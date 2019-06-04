Звездный стиль

Лопырева после фото в мини-шортах примерила платье в пол

«Золотой голос России» Николай Басков не упустил из виду свежий снимок экс-возлюбленной в Instagram.

Лопырева после фото в мини-шортах примерила платье в пол
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в макси-платье. Ранее во время своего визита в Москву девушка позировала в джинсовых мини-шортах и белой толстовке с принтом.

Примечательно, что «Золотой голос России» Николай Басков не оставил без внимания новый пост экс-возлюбленной в Instagram, поставив «Лайк» под ее снимком. Свой наряд модель дополнила жакетом и пояском, сделав акцент на талии. Напомним, что в феврале Виктория Лопырева родила первенца — Марко Лео от бизнесмена Игоря Булатова.

Как и певица Нюша новоиспеченная мамочка отказалась от искусственного прикорма отдав предпочтение грудному вскармливанию. Для этого ей пришлось придерживаться специальной диеты для кормящих мам.

Ранее Виктория Лопырева уже делилась снимками в купальниках, демонстрируя результат своих тренировок. Девушка утверждала, что с рождением сына они с возлюбленным не стали замыкаться в четырех стенах. Виктория посещает пляжи, спортзал, устраивает для избранника романтические вечера.

Вам может быть интересно:

3-летняя дочка Климовой спела песню из «Бременских музыкантов» Ах, эти ножки: Пугачева, Лобода, Брежнева и другие звезды выбирают на лето модные шорты Лопырева показала снимок с новорожденным Марком Лео из семейного архива

Тэги:

Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева после фото в мини-шортах примерила платье в пол
Интересно?
Поделись с друзьями: