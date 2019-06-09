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«Желаем любви»: Брежнева отметила 67-летие мамы в Италии

Знаменитость поделилась в Instagram семейным фото, на котором она запечатлена в кругу самых близких.

«Желаем любви»: Брежнева отметила 67-летие мамы в Италии
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и актриса Вера Брежнева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее семейное фото, на котором она запечатлена в кругу самых близких. Знаменитость не забыла поздравить маму с 67 летием. Свой день рождения Тамара Витальевна отпраздновала в Италии. На фото с исполнительницей также позируют ее сестры-двойняшки — Анастасия и Виктория. Старшая из дочерей именинницы — Галина, присутствовать на празднике не смогла.

«Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения… Сегодня день рождения нашей мамы!! Нас у нее четверо, а старшая сестра сегодня мысленно с нами… Желаем любви… И традиционно передаем привет из Италии», — отметила Вера.

(Фото: <a href="https://www.instagram.com/ververa/?hl=ru">Instagram.com/ververa</a>)
Вера Брежнева с мамой и сестрами-двойняшками Анастасией и Викторией (Фото: Instagram.com/ververa)

Напомним, что у самой певицы двое дочерей — восемнадцатилетняя Соня и девятилетняя Сара. В одном из своих интервью Вера Брежнева подметила не волнуется из-за того, что у нее могут появится внуки. Артистка уверена, что у старшей дочери есть голова на плечах. Кроме того, сама исполнительница стала мамой в девятнадцать лет.

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Тэги:

Вера Брежневазвездные детиКонстантин Меладзе
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«Желаем любви»: Брежнева отметила 67-летие мамы в Италии
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