«Желаем любви»: Брежнева отметила 67-летие мамы в Италии

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и актриса Вера Брежнева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее семейное фото, на котором она запечатлена в кругу самых близких. Знаменитость не забыла поздравить маму с 67 летием. Свой день рождения Тамара Витальевна отпраздновала в Италии. На фото с исполнительницей также позируют ее сестры-двойняшки — Анастасия и Виктория. Старшая из дочерей именинницы — Галина, присутствовать на празднике не смогла.

«Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения… Сегодня день рождения нашей мамы!! Нас у нее четверо, а старшая сестра сегодня мысленно с нами… Желаем любви… И традиционно передаем привет из Италии», — отметила Вера.

Напомним, что у самой певицы двое дочерей — восемнадцатилетняя Соня и девятилетняя Сара. В одном из своих интервью Вера Брежнева подметила не волнуется из-за того, что у нее могут появится внуки. Артистка уверена, что у старшей дочери есть голова на плечах. Кроме того, сама исполнительница стала мамой в девятнадцать лет.