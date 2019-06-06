Брежнева оценила фото многодетной Водяновой в «золотом» платье

37-летняя Наталья Водянова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она позирует в платье цвета золота. Образ модели дополнили солнцезащитные очки. Снимок российский манекенщицы за сутки набрал порядка 32 тысяч отметок «Нравится». Не оставила без внимания фото многодетной Натали Водяновой и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе поставила «лайк» под снимком модели. Девушки всегда тепло общаются при встрече.

Как известно, у Натальи Водяновой есть 17-летний сын Лукас, 13-летняя дочка Нева, 11-летний сын Виктор. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились сыновья Максим и Роман.

Ранее о стройной фигуре Натали Водяновой высказался историк моды Александр Васильев. Телеведущий обратил внимание на формы 37-летней Натальи Водяновой, появившейся на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Васильев подчеркнул, что супермодели удалось сохранить стройность, несмотря на пятерых детей. Ведущий программы «Модный приговор» уверен, что Наталья заслуживает уважение хотя бы потому, что легко смогла избавиться от килограммов, которые набрала за свои беременности.