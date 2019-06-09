Милявская оценила фото Виторгана с дочерью Этель на руках

79-летний Эммануил Виторган поделился свежим снимком, на котором он запечатлен с супругой Ириной Млодик и дочкой Этель.

Маленькой сестренке актера Максима Виторгана — Этель — год и пять месяцев. Несколькими часами ранее отец крохи — 79-летний Эммануил Виторган — опубликовал на личной страничке в Instagram свежий снимок с дочерью, которую он держит на руках. Рядом с мужем и наследницей позирует третья жена актера Ирина Млодик.

Ранее сообщалось, что сын Эммануила Гедеоновича и его невестка, телеведущая Ксения Собчак официально развелись. У пары есть общий сын Платон. В ноябре малышу исполнится три годика.

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Примечательно, что снимок Эммануила Виторгана с семьей оценили порядка тысячи человек. Среди них и украинская исполнительница Лолита Милявская. Певица поставила «лайк» под фото актера с дочерью с супругой.

«И наша Этель с нами!! По традиции уже 26-й театральный сезон «Виторган-клуба» закрываем на теплоходе «Святогор». Благодарим всех: и зрителей, и актеров, кто был с нами в этом сезоне! Ждем всех на открытии 27-го сезона в сентябре!» — отметил Эммануил Виторган.

Младшая ребенок актера — дочка Этель — появилась на свет, когда ему уже исполнилось 78 лет. Эммануил Гедеонович не скрывает, что очень привязан к малышке. Напомним, что и Алла Пугачева воспитывает детей от шоумена Максима Галкина. Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, когда Примадонне уже исполнилось 65 лет.