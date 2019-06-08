Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.

Ксения Собчак уже оплатила госпошлину в размере 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака. Информация о том, что чета решила помириться и снова живет вместе, не подтвердилась.

«Я официально разведена», – заявила Собчак в программе «Ты не поверишь!».

Ксения и Максим расстались без громких скандалов, сопровождающихся публичным дележом имущества. Экс-супруг сможет свободно встречаться с сыном, судя по всему, Собчак не станет этому препятствовать. Звезда много работает и доверяет бывшему мужу воспитание мальчика.

За последние дни Собчак успела побывать на Кипре, поприсутствовать на презентации нового клипа Ольги Бузовой, а 7 июня провести культовую премию «МУЗ-ТВ». За вечер Ксения переоделась трижды.

Для встречи гостей праздничной церемонии Ксения выбрала нежно-голубое платье, потом сменила его на белое платье-пиджак. Объявляла номинантов звезда на сцене ДС «Мегаспорт». Для этого Ксения Собчак надела ретро-платье лососевого цвета.