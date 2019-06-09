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Дочь Игоря Николаева «изобрела» новый вид письменности

Юлия Проскурякова сняла забавное видео про дочь.

Дочь Игоря Николаева «изобрела» новый вид письменности
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: globallookpress.com

Юлия Проскурякова – жена Игоря Николаева – регулярно рассказывает поклонникам о воспитании трехлетней дочки Вероники. Так, 36-летняя актриса сняла на видео, как ребенок пытается самостоятельно писать первые слова. Девочка с помощью фломастера вывела «иероглифы»: папа, мама и Вероника.

«Новый вид письменности от Ники Николаевой! Рубрика «На ночь глядя»», – прокомментировала ролик Проскурякова.

Фолловеры Юлии обратили внимание, что девочка держит фломастер в левой руке.

«Вот точно вам говорю, она авангардистка»; «Левой рукой пишет? Все левши гении и уникальные люди», – заметили подписчики.

Напомним, Юлия Проскурякова уже 9 лет замужем за Игорем Николаевым. Супруги, рассказывая о семейной жизни, говорят, что секрет счастливого брака в том, чтобы реже видеться друг с другом. По словам музыканта, он часто уезжает на гастроли, поэтому супруги успевают соскучиться. Также Николаев поведал, что они с Юлией пытаются спокойно решать возникающие проблемы, не срываясь на крик и не доводя конфликт до обидной ссоры.

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Дочь Игоря Николаева «изобрела» новый вид письменности
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