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«Нужно и расставаться»: Игорь Николаев поделился секретом счастливых отношений

Певец почти не ссорится с Юлией Проскуряковой.

«Нужно и расставаться»: Игорь Николаев поделился секретом счастливых отношений
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. фото: globallookpress

Игорь Николаев радует поклонников счастливой семейной жизнью. Вот уже девять лет он женат на Юлии Поскуряковой и воспитывает трехлетнюю дочку Веронику. Супругам удается практически не ссориться. Юлия успешно совмещает семейную жизнь с учебой в ГИТИСе.

Артист решил поделиться секретом идеальных отношений. По мнению Игоря Николаева, супруги должны давать друг другу личное пространство. Если муж и жена каждый день видят друг друга на протяжении десятилетий, то напряжение будет нарастать. Такая проблема не стоит между певцом и Юлией Проскуряковой, поскольку певец часто уезжает на гастроли.

«К примеру, чтобы соскучиться, нужно и расставаться. У меня работа предполагает разъезды, поэтому проблем с этим нет», — рассказал Игорь Николаев порталу «СтарХит».

Также певец отметил, что важно уважать другие увлечения партнера и не мешать ему развиваться. Юлия Проскурякова считает, что в основе их крепкой семьи лежат взаимопонимание, любовь и компромиссы. Супруги стараются не ссориться, а если это происходит, спокойно разговаривают друг с другом, избегая криков и давления.

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«Нужно и расставаться»: Игорь Николаев поделился секретом счастливых отношений
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