Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы

Меньше года назад у пары родилась дочь Мария, лицо которой родители до недавнего времени скрывали.

Лера Кудрявцева шесть лет назад вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Торжественная церемония состоялась 8 июня в столице. Официально оформить отношения пара решила через год после знакомства. По словам телеведущей, даже спустя время ее чувства к мужу остаются прежними.

«Годовщина свадьбы. 7 лет назад мы принюхались друг к другу, 6 лет в браке. Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина», — написала Кудрявцева в блоге.

Прочитав короткий, но трогательный пост телеведущей, одна из поклонниц не только поздравила пару с важной датой, но и пошутила.

«Я всегда говорю, мужчину по запаху выбирают! Будьте счастливы!» — написала одна из подписчиц.

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги, среди которых Анна Седокова, Жасмин и другие.

Телеведущая старше своего супруга на 16 лет. Меньше года назад Лера Кудрявцева родила мужу наследницу – девочку назвали Марией. Малышке всего 9 месяцев. До недавнего времени пара скрывала лицо дочери. Но во время отпуска в США звездные родители передумали.