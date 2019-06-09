НОВОСТИ

Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы

Меньше года назад у пары родилась дочь Мария, лицо которой родители до недавнего времени скрывали.

Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы
Лера Кудрявцева Фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева шесть лет назад вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Торжественная церемония состоялась 8 июня в столице. Официально оформить отношения пара решила через год после знакомства. По словам телеведущей, даже спустя время ее чувства к мужу остаются прежними.

«Годовщина свадьбы. 7 лет назад мы принюхались друг к другу, 6 лет в браке. Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина», — написала Кудрявцева в блоге.

Прочитав короткий, но трогательный пост телеведущей, одна из поклонниц не только поздравила пару с важной датой, но и пошутила.

«Я всегда говорю, мужчину по запаху выбирают! Будьте счастливы!» — написала одна из подписчиц.

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги, среди которых Анна Седокова, Жасмин и другие.

Телеведущая старше своего супруга на 16 лет. Меньше года назад Лера Кудрявцева родила мужу наследницу – девочку назвали Марией. Малышке всего 9 месяцев. До недавнего времени пара скрывала лицо дочери. Но во время отпуска в США звездные родители передумали.

Вам может быть интересно:

Квадратный подбородок и щетина: 48-летняя Кудрявцева показала, как выглядела бы мужчиной Кудрявцева оценила фото повзрослевших сыновей Рудковской и Батурина «Оказывается, я виновата в отставке канцлера!»: Кудрявцева намерена подать в суд на австрийскую газету

Тэги:

годовщина свадьбыдочь Леры Кудрявцевой и Игоря МакароваИгорь МакаровЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева и Игорь Макаров
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы
Интересно?
Поделись с друзьями: