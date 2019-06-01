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Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Телеведущая поддержала инициативу мужа и опубликовала фото малышки.

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress

В середине мая хоккеист Игорь Макаров в Stories опубликовал фото дочери Марии от Леры Кудрявцевой. Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку.

Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа. Повод появился подходящий – День защиты детей. В честь праздника звезда опубликовала снимки с Машей, которой в августе исполнится годик. «Пусть все детки на планете будут счастливы», — подписала фото Лера Кудрявцева.

На первом снимке девятимесячная дочка позирует в белом платьице в горошек. На втором фото Маша карабкается на горку в розовом костюмчике и панамке. Новые фотографии дочки Леры Кудрявцевой растопили сердца не только фанатов, но и коллег телеведущей.

Звезды о дочке Кудрявцевой. Скриншот: instagram.com/leratv/
Звезды о дочке Кудрявцевой. Скриншот: instagram.com/leratv/

Сергей Лазарев остался в восторге от малышки. «Кокетка. В маму», — написал певец. Алена Водонаева назвала девочку «сладким котёнком», а Анфиса Чехова – «сладкой булочкой». Также поклонники звезды заметили, какие длинные у Маши ресницы.

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Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
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